Сара Пэйлин откроет матч НХЛ

Республиканский кандидат в вице-президенты США, губернатор Аляски Сара Пэйлин в субботу вечером откроет хоккейный матч, сообщает AP. Пэйлин, которая называет себя "обычной хоккейной мамашей", сделает первое вбрасывание на игре команд НХЛ "Филадельфия Флайерс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". В сентябре Пэйлин встречалась с владельцем "Флайерс" Эдом Снайдером (Ed Snider), тот внес пожертвование на кампанию Джона Маккейна, напарницей которого выступает на выборах Пэйлин. В сделанном в среду заявлении Снайдер пояснил, что из-за дополнительной популярности, которую "самая известная хоккейная мамаша в Северной Америке" принесла их виду спорта, "Флайерс" решили пригласить Пэйлин на открытие сезона. Приезд Пэйлин на игру в Филадельфии продолжит активную предвыборную кампанию, которую сейчас проводит губернатор. Однако прием, который ей окажут зрители матча, может оказаться не слишком радушным, отмечает в своем блоге один из авторов издания Politico: "Хоккейные фанаты, особенно в Филадельфии, не отличаются хорошими манерами", сообщает «Лента.ru».