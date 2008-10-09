Травма Билялетдинова оказалась несерьезной

Полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов, сегодня днем досрочно покинувший тренировку сборной России из-за повреждения голени, вечером прошeл медицинское обследование. "Он полетит вместе со всеми на матч в Германию. Динияр получил болезненный удар в голень, по тому самому месту, которое некоторое время назад у него уже было травмировано. Обследование, к счастью, не выявило новых повреждений", — отметил врач российской национальной команды Андрей Гришанов, информирует «Утро.ru». Предполагается, что к матчу с Германией Билялетдинов должен успеть восстановиться.