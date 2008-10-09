Аршавин: Футболистов сборной России сложно напугать

Полузащитник сборной России Андрей Аршавин на своем официальном сайте поделился мыслями о предстоящем матче отборочного цикла ЧМ-2010 против Германии, сообщает «Советский спорт». - Я думаю, самой опасной линией у них является нападение. Ну, и, конечно же, команда, в которой играет Баллак, уже сама по себе опасна тем, что в ней выступает игрок такого уровня. Гус сказал, что ничья будет хорошим результатом для нашей команды. Впрочем, он подчеркнул, что, возможна игра будет складываться, таким образом, для нас, что ничья может и расстроить нас. Главное, увезти очки из Дортмунда. Мы знаем, что играть на стадионе, который вмещает 80 000 народа, будет сложно, мы представляем, что готовят их фанаты. С другой стороны, сейчас в нашей сборной собраны ребята, которых уже сложно чем-то напугать. Поэтому, спокойно готовимся к игре. Мы знаем, что на стадионе будут и наши болельщики, думаю, что иногда мы сможем услышать и родные голоса, Гимн уж точно споем вместе!