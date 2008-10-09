Клинсманн выгнал журналиста с пресс-конференции

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юрген Клинсманн отказался сидеть за одним столом на пресс-конференции с представителем немецкого Sport-bild Раймундом Хинко из-за того, что издание позволило себе критиковать его методы работы, и попросил журналиста покинуть зал. Газета осудила такое поведение тренера, ущемляющее свободу прессы. Тем не менее, ее журналисты, которым вход на мероприятия "Баварии" запрещен до окончания сезона, и дальше намерены освещать ситуацию в мюнхенском клубе. «Советский спорт» отмечает, что с момента прихода Клинсманна на пост главного тренера "Баварии" в клубе произошло множество изменений не в лучшую сторону. Сначала на базе клуба появились статуэтки Будды, футболистам запретили пользоваться мобильными телефонами на территории базы, а затем была нарушена многолетняя традиция баварцев – рассылка болельщикам фотографий игроков команды с оригинальными автографами.