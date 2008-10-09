Уволенный тренер «Рапида» вернулся

Экс-наставник бухарестского «Рапида» Жосе Песейру, уволенный на днях за слабые результаты, возвращен обратно на свой пост. Как поговаривают в кулуарах – причин две. Во-первых, руководство клуба не смогло найти достойного сменщика, а во-вторых, как метко подметил один чиновник, «Рапид» просто не знал, как не заплатить тренеру компенсацию. Компенсация, между прочим, составляла 3 миллиона евро, передает «Советский спорт». В новом контракте португальского тренера и «Рапида» прописаны обязательные задачи: минимум второе место и победа в Кубке Румынии.