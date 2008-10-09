Бумсонг и Бриан довызваны в сборную Франции

Раймон Доменек в срочном порядке призвал в ряды сборной Франции Жан-Алена Бумсонга и Джимми Бриана. Они будут готовиться к субботнему матчу с Румынией в рамках отбора к ЧМ-2010, а также к товарищескому поединку против Туниса в среду. Это реакция на проблемы со здоровьем у некоторых игроков первой заявки. Вильям Галлас до сих пор не провел ни одной нормальной тренировки, а Хатем Бен Арфа не смог самостоятельно покинуть поле в ходе одного из занятий из-за проблем с коленом. Также определенные проблемы имеются и у Николя Анелька. Во Франции это решение назвали "мерой предосторожности".