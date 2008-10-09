FIFPro поддержала Муту

Международная федерация профессиональных футболистов (FIFPro) поддержала нападающего «Фиорентины» Адриана Муту, который был оштрафован своим бывшим клубом «Челси» на 12 миллионов евро, сообщает «Советский спорт». «Штраф был рассчитан исходя из суммы, которую «Челси» заплатил «Парме». Но какое отношение Муту имеет к своей трансферной стоимости и к сделке, которую заключили клубы?», – заявил адвокат FIFAPro Виль ван Меген. «Мы обладаем такими же правами, как и обычные люди. Футболисты – не рабы. FIFPro продолжит поддерживать Муту и обязательно поможет ему», – приводит слова капитана сборной Румынии Кристиана Киву AP. Напомним, что ФИФА обязала Муту выплатить штраф за то, что в 2004 году он, уличенный в употреблении кокаина, разорвал контракт с лондонским «Челси».