Чемпион проиграл в первом выставочном матче

Чемпион NBA сезона 2007/2008 «Бостон» провел первый матч выставочного сезона, в котором уступил «Филадельфии». NBA Предсезонные матчи «Финикс» - «Атланта» - 96:100 (21:12, 23:25, 26:36, 26:27) «Финикс»: О’Нил (21+10 подборов), Такер (14), Барнс (12+5 подборов+5 передач). «Атланта»: М. Уильямс (19+6 подборов), Дж. Смит (18), Дж. Джонсон (14+5 подборов). «Торонто» - «Нью-Йорк» - 113:111 (26:30, 27:27, 27:31, 33:33) «Торонто»: Бош (20+7 подборов), Баргнани (15+5 подборов), Хамфрис (13+6подборов). «Нью-Йорк»: Ли (22+9 подборов), Рэндолф (19+13 подборов+5 передач), Робинсон (16). «Орландо» - «Шарлотт» - 118:80 (40:9, 25:24, 29:29, 24:18) «Орландо»: Ховард (20+8 подборов+5 блок-шотов), Льюис (17), Питрус (13). «Шарлотт»: Уоллэс (18+11 подборов), Ричардсон (15), Ш. Браун (9). «Мемфис» - «Вашингтон» - 80:89 (18:14, 17:29, 24:26, 21:20) «Мемфис»: Р. Гэй (21+5 подборов), Уоррик (16+11 подборов), Бакнер (11). «Вашингтон»: Макги (20+8 подборов), Блэтч (14), Д. Джонсон (11). «Портленд» - «Голден Стэйт» - 95:110 (27:26, 26:23, 25:28, 17:33) «Портленд»: Фернандес (15+5 подборов+7 передач), Оден (14+9 подборов), Элдридж (14+6 подборов). «Голден Стэйт»: Азубуке (18), Б. Райт (16+подборов), Мэггетт (15). «Миннесота» - «Оклахома» - 88:82 (24:13, 16:28, 20:22, 28:19) «Миннесота»: Маккэнтс (15), Эл Джефферсон (13+9 подборов), Брюер (11+6 подборов). «Оклахома»: Уилкинс (19+5подборов), Уилкокс (17), Уэстбрук (13). «Филадельфия» - «Бостон» - 98:92 (24:30, 20:24, 28:21, 26:17) «Филадельфия»: Л. Уильямс (27+5 подборов), Янг (21+5 подборов), Брэнд (11). «Бостон»: Поу (12), Т. Аллен (11), О’Брайант (10+8 подборов). «Индиана» - «Нью-Орлеан» - 71:105 (20:27, 22:25, 6:26, 23:27) «Индиана»: Форд (15), Джэк (11+8 подборов), Ш. Уильямс (9+5 подборов). «Нью-Орлеан»: Пол (17+5 передач), Стоякович (14), Эли (12). «Детройт» - «Милуоки» - 85:71 (12:25, 25:17, 27:16, 21:13) «Детройт»: Аффлало (15+5 подборов), Биллапс (12+5 передач), Принс (11). «Милуоки»: Виллануэва (20), М. Аллен (18), Редд (9).