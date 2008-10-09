Платини раскритиковал английский чемпионат

Президент УЕФА Мишель Платини обрушился с резкой критикой на популярную в Англии практику покупки клубов премьер-лиги иностранными бизнесменами и заявил, что намерен бороться с этой тенденцией. - Если, например, среди владельцев клубов несколько представляют Катар, и ни одного - Манчестер или Ливерпуль, что вообще тогда значат эти слова? - приводит слова Платини ВВС. - Катарцы должны вкладывать деньги в развитие собственного футбола. Если, скажем, в "Ливерпуле" владелец - из ОАЭ, тренер - из Бразилии, а девять игроков основного состава - африканцы, то какое отношение эта команда имеет к Ливерпулю? Мы должны создать какие-то правила, ведь в футболе есть такое понятие, как национальный стиль. Могу ли я это ограничить? Я попытаюсь. Надо изучить европейские законы, английские, французские, немецкие, русские, украинские и так далее, сообщает «Советский спорт». В данный момент 9 из 20 клубов премьер-лиги принадлежат иностранным владельцам.