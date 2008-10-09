Наставник сборной Таиланда недоволен своими игроками

Новый главный тренер сборной Таиланда Питер Рейд раскритиковал своих игроков за плохую физическую форму и планирует готовить команду к матчам за пределами Бангкока, где у футболистов, по его словам, слишком много соблазнов. "Наша проблема - плохая физическая готовность и отсутствие выносливости, - приводит Reuters слова Рейда, ранее работавшего с "Сандерлендом" и "Лидсом". - Футболист должен быть в состоянии бегать все 90 минут игрового времени, а не 50, как сейчас. Мы серьезно займемся этим моментом".