Шастин: На пик карьеры еще не вышел

Нападающий нижегородского "Торпедо" Егор Шастин ответил на вопросы пресс-службы нижегородского клуба. - Сейчас вы являетесь одним из лидеров в команде. Связка Варнаков - Шастин популярна у нижегородских болельщиков. - Я думаю, что это еще не пик карьеры. Все еще впереди и мне надо много работать над собой. Но это здорово, что к нам такое отношение. У нас с Мишей хорошо получается, тренеры нам доверяют, мы много играем. И я очень благодарен болельщикам за поддержку и за их внимание к нам. - Ваше звено - действительно лидирующее. Но в межсезонье в клуб пригласили многих опытных игроков, на которых делалась ставка… Сезон длинный. У всех бывают спады. У нас есть очень опытные хоккеисты, которые немало поиграли на высоком уровне. Я думаю, что эти ребята еще не раз заявят о себе в этом сезоне. - Какие у вас планы на будущее? Если "Торпедо" предложит продлить контракт еще на один сезон, вас бы это заинтересовало? - Меня здесь все устраивает, хотя об этом рано еще говорить - сезон только начался, но я буду рад вести переговоры. Мне здесь очень нравится.