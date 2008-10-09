Сестры Иверс-Суинделл завершили карьеру

Двукратные олимпийские чемпионки в заездах двоек парных Джорджина и Каролина Иверс-Суинделл за день до своего 30-летия объявили о завершении спортивной карьеры. "Приятно думать о том, что мы не выйдем на гребной канал в канун Рождества и Нового года или сразу после его наступления, как делали это на протяжении последних 10 лет. Возможно, у нас теперь даже будут летние каникулы, - заявила Джорджина в интервью Reuters. - Решение об уходе приняли индивидуально, просто пришли к нему в одно и то же время".