Адриану выйдет в основе на матч с Венесуэлой

Нападающий "Интера" Адриану, скорее всего, выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на воскресный отборочный матч чемпионата мира с Венесуэлой. В двухстороннем поединке, который накануне провели пентакампеоны на своей базе в Тересополисе, футболист нерадзурри вместе с Робинью составил пару номинальных форвардов основы, информирует Reuters. "Я хорошо делаю свою работу в "Интере", медленно, но верно выигрывая борьбу за место в стартовом составе, - заявил Адриану. - Мое возвращение в сборную - результат проделанных усилий. Надеюсь, что буду играть в национальной команде значимую роль".