«Вест Хэм» планирует распродажу

Джанфранко Дзола: "Кого б еще продать?", фото getty imagesВо время январского трансферного окна Вест Хэму может понадобиться продать до восьми игроков первой команды, чтобы покрыть последствия финансового кризиса владельца клуба. Во вторник был объявлен банкротом банк Landsbanki, крупнейшим акционером которого является владелец Вест Хэма Бьорголфур Гудмунссон. Сам владелец настаивает, что не собирается заставлять клуб отвечать за свои финансовые проблемы, однако в Вест Хэме уже признают, что хотели бы сократить состав первой команды до 30 игроков, информирует FOOTBALL.UA. Летом молотобойцы заработали 18.8 миллионов фунтов от продаж Джона Пэнтсила, Джорджа МакКартни, Антона Фердинанда и Бобби Заморы. Теперь они стремятся сократить зарплатную ведомость путем продажи игроков, которые не считаются ключевыми. Клуб готов выслушать предложения по поводу Дэнни Гэббидона, Хадена Маллинза, Найджела Кози, Калума Дэвенпорта, Джеймса Коллинза, Джонатана Спектора, Ли Бойера и Луиша Боа Морте.