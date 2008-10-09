Адвокат почти договорился с «Зенитом»

Фото APВчера в лагере сборной России появился президент Зенита Александр Дюков, который, как оказалось, приехал пообщаться с форвардом питерцев Андреем Аршавиным. Предполагалось, что на встрече президента Зенита с игроком будет обсуждаться будущее Аршавина и в частности его возможный уход из клуба. Но Дюков опроверг эти предположения, передает FOOTBALL.UA. - Мы говорили с Андреем за жизнь, - пояснил Александр Валерьевич. - А его дальнейшую судьбу будем обсуждать зимой, когда и откроется трансферное окно. Сейчас у него другие насущные дела - надо успешно сыграть за сборную. - В СМИ появилась информация, что Гус Хиддинк зимой может возглавить Зенит. Это правда? - Нет. У Хиддинка действующий контракт со сборной, который заканчивается через два года, так что никакие переговоры с ним невозможны. РФС будет категорически против, да и Хиддинк любит работать со сборными. И потом, у нас уже есть тренер. - Но у Дика Адвоката заканчивается контракт… - Мы ведем переговоры о его продлении. И они близки к завершению.