«Лацио» скоро дождется возвращения Рокки

Томмазо РоккиАтака Лацио скоро может принять еще более устращающий вид. Сейчас и без Рокки римский клуб исправно забивает голы. Хватает усилий Пандева и новичка Сарате. Однако Томмазо Рокки, получивший травму еще на Олимпийских Играх, скоро должен составить конкуренцию своим партнерам по нападению. "Сперва хочу сказать спасибо всем фанам, которые морально поддерживали меня все это время. Вообще я должен был вернуться еще в поединке против Лечче, но тогда у меня поднялась температура". "Поэтому увидимся уже на поле в матче следующего тура с Болоньей" - пообещал Томмазо Рокки.