F1 в Канаде проходить больше не будет

Президент FIA по автодромам Роджер Перт заявил,что не Берни Экклстоун, а именно FIA вычеркнула монреальский этап из календаря Больших призов. "За это проголосовал Совет FIA, и это действительно конец. Дело сделано. Это, конечно, плохая новость для Монреаля, для Канады, но не думаю, что кто-либо сможет изменить ситуацию", - отметил Перт. "Я удивлен такому решению, но не абсолютно, поскольку коммерческая составляющая спорта движется навстречу более гламурным местам. Я не имею ввиду сам Монреаль, а именно условия на автодроме. Они больше не в лидерах, так что это чисто коммерческое решение. К сожалению", - сказал представитель FIA изданию Gazette. 7 октября, в Париже прошло внеочередное заседание Всемирного Автоспортивного Совета FIA, на котором была обнародована новая версия календаря Формулы-1 следующего сезона. Тем временем, на официальном сайте Гран-при Канады еще в среду, 8 октября, продавались билеты на гонку-2009.