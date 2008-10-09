ИСД готовит команду для Тур де Франс

Корпорация Индустриальный союз Донбасса, подконтрольная Сергею Таруте, создает новую велокоманду ISD-Danieli, в которую войдут украинские и итальянские гонщики, сообщает газета Дело. "Сейчас у нас проходит стадия заключения контрактов с гонщиками и оформление всех необходимых документов для регистрации команды. Первую часть мы уже прошли - команда заявлена, но до 31 октября необходимо еще подать пакет документов для ее регистрации", - заявил директор спортивного клуба ИСД Марк Бейгельзимер, отмечает «Корреспондент». "На три года мы планируем постепенное продвижение нашей команды и участие в престижных мировых велогонках. На третий год своего существования мы нацелились на Тур де Франс, но уже в следующем году хотим проехать на Джиро д’Италия, а через год - на Джиро и Вуэльту", - раскрыл амбициозные планы команды Бейгельзимер. На третий год своего существования мы нацелились на Тур де Франс, но уже в следующем году хотим проехать на Джиро д’Италия, а через год - на Джиро и Вуэльте По словам Бейгельзимера, бюджет команды ISD-Danieli, в составе которой будет 24 гонщика (в том числе - украинцы Денис Костюк и Руслан Подгорный), составит около 1 млн евро в год (60% от суммы возьмет на себя украинская сторона и 40% итальянская). "Финансирование в основном идет за счет двух источников. Корпорация ИСД выступает генеральным спонсором, а Danieli - главным. Эти две компании обеспечивают гарантированный бюджет, который позволяет выполнить все задачи, которые мы ставим", - рассказал Бейгельзимер.