Билич: В таких больших матчах надо контролировать мяч

Главный тренер сборной Хорватии провел пресс-конференцию за несколько дней до матча с украинцами. "Ивица выглядел уставшим. Он прошел процесс реабилитации и сейчас его состояния значительно улучшилось", - заявил Славен Билич. "Вчера мы провели совещание с командой, на котором обсудили некие детали и посмотрели наш матч с англичанами. Напомнили игрокам об ошибках, которые они совершили и на которых нужно учиться", - отметил наставник хорватской сборной, отмечает «Корреспондент». Для хорватской команды очень много значит владение мячем, однако Билич заявил, что игра его команды от этого зависит не слишком сильно. "Мы можем потерять очки в матче с Украиной, как потеряли и с Англией. Все возможно. Каждая игра по своему в чем-то нова и несет новые эмоции. Согласен, что в таких больших матчах надо контролировать мяч, но мы не настолько зависимы от этого компонента игры, как, например, Барселона", - подчеркнул Билич. "В целом, мы не собираемся отклонятся от нашей игры. Я от команды могу требовать только то, чтобы они были сильными и демонстрировали на поле то, на что способны", - рассказал наставник сборной Хорватии. Билич еще не решил, кто будет стоять на воротах в Харькове: "У нас есть два квалифицированных кипера и молодой Субашич, который также является очень перспективным. Это сложный выбор, мы по-прежнему наблюдаем за тем, как себя проявляют киперы нашей сборной на тренировках, выбор сделаем позже". Однако участие Рунье в матче с Украиной находится под вопросом. Ведран на тренировке повредил палец на левой руке, когда отражал удар Леко. Ранеее главный тренер сборной Хорватии Славен Билич заявил, что поражение от англичан не должно негативно сказаться на состоянии команды. Матч Украина - Хорватия состоится 11 октября в Харькове на стадионе Металлист. Ранее сообщалось, что матч отборочного цикла ЧМ-2010 между сборными Украины и Хорватии будет судить голландская бригада арбитров.