Бой Кличко-Поветкин пройдет не в Киеве

Пресс-атташе братьев Кличко Юрий Нестеренко опроверг информацию о том, что бой чемпиона по версиям WBO и IBF Владимира Кличко и Александра Поветкина пройдет в Киеве. "Вариант с проведением боя в другой стране, не в Германии, так же вероятен, как цветение яблонь на Марсе. В США Поветкин недостаточно раскручен. Киев или Москва создадут преимущество одному из соперников. А в Германии и Сашу Поветкина, и, конечно, обоих братьев Кличко хорошо знают и любят. Наиболее вероятный вариант - Ганновер", - цитирует Нестеренко издание «Спорт день за днем». "Промоутерская компания К2 Promotions, которой владеют братья Кличко, получила право на организацию этого поединка, - рассказал менеджер Поветкина Владимир Хрюнов. - Но это не значит, что они захотят провести бой в Киеве". Призовой фонд для боксеров - 13 млн долларов. Плюс прочие большие расходы, которые отбить на территории Украины сложно "Призовой фонд для боксеров - 13 млн долларов. Плюс прочие большие расходы, которые отбить на территории Украины сложно. Возможный вариант - Германия, город Мангейм, где в свое время Владимир Кличко уверенно победил Криса Берда. Там очень хороший зал на 17 тысяч мест", - считает Хрюнов. Титульный бой между действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO Владимиром Кличко и обязательным претендентом на титул IBF россиянином Александром Поветкиным состоится 13 декабря.