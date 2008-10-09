Бокс. Валуев будет драться с легендарным Холифилдом

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация), проведет бой с Эвандером Холифилдом. Холифилд рассказал, что предложение о проведении поединка поступило от команды Валуева, и он готов встретиться с россиянином, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на сайт телеканала ESPN. Контракт на бой еще не подписан, но, по словам американского боксера, этим вопросом занимается его юрист. Поединок Валуев - Холифилд пройдет 20 декабря 2008 года в Германии или Швейцарии. Ранее российский боксер планировал встретиться с австралийцем Кали Мианом, и этот поединок был назначен на 6 декабря. Холифилд, которому 19 октября исполнится 46 лет, провел свой последний бой в октябре прошлого года. Американец потерпел поражение по очкам от россиянина Султана Ибрагимова, владевшего в то время титулом чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация). Размер гонорара Холифилда за бой с Валуевым составит менее 750 тысяч долларов, хотя точная сумма неизвестна. Американец отметил, что он никогда не получал так мало за участие в чемпионских боях, но добавил, что рад возможности вновь побороться за титул чемпиона мира. Холифилд провел свой первый бой на профессиональном ринге 15 ноября 1984 года в рамках первого тяжелого веса (в то время - до 86,2 килограмма). Став чемпионом мира в этой весовой категории, он перешел в тяжелый вес, где завоевывал титул чемпиона четыре раза. В 1990-1992 году Холифилд был абсолютным чемпионом мира.