Илюмжинов: Ананд и Крамник - величайшие шахматисты

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал в интервью радио "Маяк" о стартующем 14 октября юбилейном, 50-м, поединке за шахматную корону между чемпионом мира индийцем Виши Анандом и экс-чемпионом россиянином Владимиром Крамником. "Этот матч принесёт приятные впечатления миллионам любителей шахмат, потому что в нём встретятся два величайших гроссмейстера – Виши Ананд и Владимир Крамник. Индиец ещё недавно был номером один по рейтингу, а россиянин в своё время обыгрывал Гарри Каспарова. Далее, как мы помним, Крамник в объединительном матче в Элисте обыгрывал болгарина Веселина Топалова. И, конечно, сейчас, когда встречаются два величайших шахматиста, – это большое событие для любителей этой древней игры", – отметил Илюмжинов, передает Чемпионат.ру.