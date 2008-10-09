Основной голкипер сборной Германии сломал руку перед игрой с Россией

Основной вратарь сборной Германии по футболу Роберт Энке не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Россией из-за перелома руки. Голкипер получил травму в среду, 8 октября, на закрытой тренировке немецкой команды, однако Футбольный союз Германии (DFB) сообщил об этом только в четверг, передает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Ранее главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев заявил, что именно Энке займет место в воротах в матче с Россией. Голкипер "Ганновера" играл во всех трех встречах команды Германии после чемпионата Европы 2008 года. На Евро-2008 основным вратарем был Йенс Леманн, но он уже завершил международную карьеру. Таким образом, в распоряжении Лева осталось два голкипера - Рене Адлер и Тим Визе. Ни один из них не имеет опыта выступлений за национальную команду. Будет ли главный тренер сборной Германии вызывать на матч с Россией третьего вратаря, неизвестно. Игра Германия - Россия состоится 11 октября в Дортмунде и начнется в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию этой встречи будет вести Первый канал.