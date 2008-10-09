Хоккей. Малкин: «Магнитка» предлагала мне 11 млн., но моя цель – Кубок Стэнли

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о предложении, сделанном ему в межсезонье магнитогорским «Металлургом». «В межсезонье я побывал в Магнитогорске и действительно встречался с Геннадием Величкиным. Генеральный директор «Магнитки» заявил, что делал контрактное предложение и очень хотел вернуть меня из «Питтсбурга» и предлагал 11 миллионов долларов в год чистыми? Ну да, было такое предложение. Если вам прямо об этом говорят, то уж, конечно, реально. «Металлург» очень хотел меня вернуть. Но я все равно не мог уехать. Срок контракта с «Питтсбургом» истекает только после этого сезона. А убегать, как Радулов, я не хотел. Вообще, моя цель – выиграть Кубок Стэнли. А как карьера дальше повернется – никто не знает. Я был в шаге от этой мечты, когда мы проиграли «Детройту» в финале Кубка Стэнли-2008. Это одно из сильных разочарований в карьере. Было очень тяжело и в Турине, когда мы победили канадцев в четвертьфинале, но не смогли взять медали. Страшный моральный удар, когда проигрываешь такой крупный турнир. Но жизнь учит, что надо двигаться вперед. В отпуске с друзьями и подругой отправились на Мальдивы. Я в восторге от этих островов! Самое яркое впечатление моего лета, которое получилось коротким из-за финала Кубка Стэнли. Мы с девушкой вместе выбираем, куда поехать. У нас же нормальные отношения, я не подкаблучник. Нормально обсудили, какой будет отдых. Мне понравились Мальдивы, потому что там можно отключиться от внешнего мира. Уехали на остров, у которого площадь меньше одного квадратного километра. Не надо ни в город идти, ни по улицам мотаться, ни на экскурсиях бродить. Лежи на пляже, релаксируй. Я выбрал остров с большим SPA-салоном. Мне часто делали массажи, восстанавливали силы. Акул на удочку ловил. Маленьких таких, полметра длиной. А потом отпускал. Пусть живут. Я слышал о «деле Сушинского», читал в прессе. Что случилось бы, если бы я, к примеру, так покритиковал «Питтсбург»? Тут нельзя говорить плохо о тренерах и о командах. Если что-то брякнешь, начнется шумиха. Вот я в том сезоне сказал однажды, что у нас не идет игра в большинстве и, наверное, в этом вина тренера. Так меня вызывали на ковер к тренеру! Разговаривали по душам, были мной недовольны. Поэтому все энхаэловцы осторожничают. И такие случаи, как с Сушинским, в Америке большая редкость», – цитирует Малкина «Советский спорт».