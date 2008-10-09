Вынесен приговор убийце боксера

Житель Великобритании Каньянта Муленга приговорен к пожизненному заключению за убийство боксера Джеймса Ойеболы. Преступление было совершено в июле 2007 года. Ойебола был застрелен после того, как он попросил Муленгу и его друзей перестать курить в баре. Боксеру, в прошлом владевшему титулом чемпиона Англии, было 46 лет, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Sky News. 23-летний Муленга сможет подать ходатайство о досрочном освобождении не раньше, чем отсидит 28 лет. Судья Питер Рук назвал совершенное Муленгой преступление "жестоким убийством". Убийство Ойеболы произошло через три недели после того, как в Великобритании был введен запрет на курение в общественных местах. Муленга совершил четыре выстрела, и две пули попали в боксера. Одна из пуль попала в шею и задела сонную артерию. Ойебола был доставлен в больницу, но через четыре дня врачи констатировали смерть головного мозга спортсмена. Родственники дали разрешение на отключение аппарата искусственного дыхания. Камеры видеонаблюдения бара, где был ранен Ойебола, зафиксировали, как Муленга покидал заведение. Вскоре преступник был задержан. Главным спортивным достижением Ойеболы является бронзовая медаль, которую он завоевал на Играх Содружества 1986 года. В полуфинале этого турнира Ойебола проиграл Ленноксу Льюису, который впоследствии стал чемпионом мира в тяжелом весе среди профессионалов.