Мария Шарапова возглавит команду России на выставочном теннисном турнире World Team Challenge в Гонконге, который пройдет 7-10 января следующего года, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на AFP. На этих соревнованиях будут играть четыре команды: Россия, Европа, Азия и Океания, а также Северная и Южная Америки. В каждую команду будут входить по три теннисистки. Европу возглавит действующая первая ракетка мира Елена Янкович (Сербия), сборную Америки - Винус Уильямс, а команду Азии и Океании - Саня Мирза из Индии. Полные составы будут объявлены позже. Турнир будет проходить по олимпийской системе, начиная с полуфинальной стадии. Команды будут соревноваться как в одиночном, так и в парном разряде. Победившие выйдут в финал, а проигравшие сразятся в поединке за 3-е место. Турнир World Team Challenge заменит в календаре выставочные соревнования JB Group Classic, которые также проходили в Гонконге.