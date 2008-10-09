Платини: Считаю, что футболисты получают слишком много денег

Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что в футболе необходимо ввести потолок зарплат. "Я не эксперт в том, сколько именно получают игроки в клубах. Но эта ситуация обсуждается. Считаю, что футболисты получают слишком много", - отметил глава УЕФА. "Нам следует обсудить количество максимальных контрактов из расчета на один клуб, обсудить вопрос зарплаты. Мы должны еще многому научиться. Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы поймем, что именно надо делать, но я считаю, что потолок зарплат пойдет на пользу футболу", - заявил Платини, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. Ранее сообщалось, что генеральный секретарь УЕФА Дэвид Тейлор заявил, что футбольные клубы, имеющие слишком большие долги, могут быть исключены из еврокубков.