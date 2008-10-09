Команда Валуева подтвердила его бой с Холифилдом

Исполнительный директор промоутерской компании Sauerland Event Крис Майер подтвердил информацию о том, что американскому боксеру Эвандеру Холифилду было сделано предложение провести бой с Николаем Валуевым. По словам Майера, Sauerland Event, представляющая интересы Валуева, уже ведет переговоры с Холифилдом, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Майер подчеркнул, что контракт на бой еще подписан. Сам Холифилд рассказал о сделанном предложении в ночь с 8 на 9 октября. Если стороны придут к договоренности, то поединок Валуев - Холифилд состоится 20 декабря в Германии или Швейцарии. На кону будет стоять принадлежащий россиянину титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Валуев завоевал это звание 30 августа, победив по очкам американца Джонни Руиса. Право на бой с россиянином (до конца июня 2009 года) имеет узбекский боксер Руслан Чагаев. Он должен был встретиться с Валуевым 5 июля 2008 года, но тогда бой был отменен из-за травмы Чагаева. Узбекского спортсмена лишили титула чемпиона WBA, но присвоили ему звание "временно недействующего чемпиона". Холифилд, которому 19 октября исполнится 46 лет, в последний раз выходил на ринг 13 октября 2007 года. В этот день он проиграл россиянину Султану Ибрагимову, владевшему в то время титулом чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация). В случае победы над Валуевым Холифилд станет самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе за всю историю бокса.