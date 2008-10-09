Семин: «Динамо» - в хорошем положении. Думаю, и «Шахтер» выйдет из группы

Главный тренер киевского Динамо» Юрий Семин в интервью корреспонденту Sports.ru Антону Матвееву оценил шансы команды на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также заявил, что в удачном выступлении сборной России под руководством Гуса Хиддинка есть заслуга и российских тренеров, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. «Нельзя недооценивать российских тренеров. Да, команда играет хорошо, но кто готовил игроков для сборной: Газзаев, Рахимов… Хиддинк – прекрасный тренер и человек, но чудес не бывает. Так что успех нашей сборной нужно поделить на всех. Необходимо похвалить и наших тренеров. В Лиги чемпионов нам досталась хорошая группа. Уверен, еще все команды будут терять очки. Мы находимся в хорошем положении и поборемся за выход в 1/8 финала. Думаю, и «Шахтер» выйдет из группы. «Зенит» хорошо играет, но результата пока нет. Однако, шансы на выход из группы команда еще не потеряла. Считаю, что им вполне реально продолжить борьбу», – сказал Семин.