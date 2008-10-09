Мировой кризис ударит по Олимпиаде в Сочи

Мировой финансовый кризис может повлиять на подготовку Сочи к Олимпиаде-2014, но это зависит от инвесторов, занимающихся строительством олимпийских объектов. Об этом заявил в четверг глава Минрегиона Дмитрий Козак. «(Кризис) может сказаться. Все зависит от финансового самочувствия тех инвесторов, которые есть», – сказал Козак журналистам. При этом министр отметил, что пока отказов от строительства олимпийских объектов со стороны инвесторов нет. В случае, если это произойдет, по словам Козака, будут использоваться бюджетные деньги в олимпийском проекте, или государство будет искать новых инвесторов. При этом Козак добавил, что буквально несколько дней назад принять участие в олимпийской стройке согласились два стратегически важных инвестора, сообщает «РИА«Новости».