Сборную Испании потопят в пиве

Спонсор сборной Испании по футболу компания Cruzcampo наградит игроков пивом за победу на чемпионате Европы 2008 года. Каждый футболист получит столько пива, сколько он сам весит. Об этом сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на AP. Больше всего напитка достанется вратарю "Ливерпуля" Пепе Рейне, масса тела которого составляет 95,6 килограмма. Меньше всего пива получит полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла, который весит 70,4 килограмма. Всего 23 игрока сборной получат одну тысячу 742 литра пива. Во время Евро-2008 пиво обещали футболистам сборной Австрии. Спонсор - компания Ottakringer Brauerei AG - объявил, что готов пожизненно обеспечивать пивом каждого игрока австрийцев, который забьет гол во время чемпионата Европы. Отметим, автором единственного мяча сборной Австрии на Евро-2008 стал Ивица Вастич.