Сборная России попала в пробку

В четверг национальная сборная России вылетела из аэропорта "Домодедово" и около 13:00 по местному времени приземлилась в Дюссельдорфе. Попав в небольшую пробку, автобус с игроками и тренерами через час доехал до дортмундского отеля "Хилтон", который расположен недалеко от стадиона "Сигнал Идуна Парк", где в субботу пройдет отборочный матч чемпионата мира-2010 Германия — Россия. Сегодня же в 16:45 россияне на запасном поле арены проведут тренировку, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт РФС.