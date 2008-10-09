Фридрих: Россия – наш главный соперник

Защитник берлинской «Герты» Арне Фридрих рассказал о подготовке сборной Германии к отборочному матчу чемпионата мира-2010 11 октября с Россией. «Мы тренируемся с максимальной отдачей, потому что это одна из важнейших игр в этом отборочном турнире. Не знаю, на какую позицию меня выпустит Йоахим Лев – на правый фланг или в центр обороны. Для меня это роли не играет. Напряжение перед игрой с Россие достаточно велико, потому что лишь команда, которая займет первое место, напрямую квалфицируется на чемпионат мира. Россия – наш главный соперник, и мы должны обыгрывать их дома. У них очень сильная команда, выиграть будет нелегко, но мы постараемся. У русских можно выделить несколько игроков с очень большим потенциалом. Это левый полузащитник Юрий Жирков – его подключения к атакам крайне опасны. Блестяще играет и Андрей Аршавин. В последние дни мы много думаем о том, как сдержать мощные атаки соперника. О том, как именно мы будем играть, я бы не стал сейчас рассказывать. Травма Энке на тренировке очень нас огорчила, все произошло у меня на глазах – Филипп Лам пробил по воротам, Удар был не самым сильным, но Энке очень неудачно подставил руку. Очень жаль, потому что Роберт в последнее время был в очень хорошей форме, но, думаю, Тим Визе или Рене Адлер способны его заменить», – цитирует Фридриха СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на официальный сайт немецкой бундеслиги.