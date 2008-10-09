Питер: Я колочу грушу белого цвета, представляя Виталия Кличко

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе нигериец Сэмюэл Питер, который в ближайшую субботу в немецком Берлине проведет поединок против Почетного чемпиона мира по этой же версии украинца Виталия Кличко, рассказал о подготовке к бою, сопернике и букмекерах. О подготовке: «Для подготовки к бою я специально заказали грушу белого цвета. Этот цвет напоминает, что моим ближайшим соперником будет Виталий Кличко, и я колочу эту грушу с еще большим упорством. Пока вымещаю всю злость на ней». О важности боя: «Не согласен, что бой с Кличко-старшим самый важный в моей карьере. Самым важным был бой против Маскаева, в котором я по праву завоевал свой титул». О букмекерах: «Букмекеры в предстоящем бое считают фаворитом Виталия Кличко? Зато настоящие знатоки бокса придерживаются иного мнения. Что такое, в конце концов, титул почетного чемпиона? Ведь я – настоящий чемпион, пояс принадлежит мне. И Сэму Питеру, так и напишите, до лампочки, на кого ставят люди». О Виталие Кличко: «В принципе, украинец выглядит очень подтянутым и хорошо подготовленным. У моего соперника сильный удар, он очень подвижен. Я считаю, что он более классный боксер, чем его младший брат Владимир. Но серьезных проблем он мне все-таки не создаст. Ведь у меня удар посильнее будет, я более взрывной. И наконец, я верю в Бога, и не сомневаюсь, что Всевышний будет на моей стороне». О планах: «Сначала я хорошенько разомнусь в ближайшую субботу на старшем Кличко, а позже – расквитаюсь и с младшим. Он ведь тоже наверняка предъявит права на мой титул», – цитирует Питера СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на «СЭ в Украине».