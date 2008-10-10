Кличко: Я уверен в победе

В субботу в Берлине пройдет поединок за звание сильнейшего по самой престижной боксерской версии WBC (Всемирный боксерский совет). На этот раз оспаривать титул в ринг выйдут действующий чемпион нигериец Сэмюэль Питер и почетный чемпион украинец Виталий Кличко. И если Питер последний свой поединок проводил 8 марта этого года с россиянином Олегом Маскаевым, то у Кличко уже четыре года, как висят перчатки на стене. - Виталий, как прошла ваша подготовка в Альпах к поединку с Сэмюэлем Питером? - Подготовка в Австрии для братьев Кличко уже традиция. Делая выбор в сторону городка Китцбюэль, мы ориентировались на условия, которые получаем. Здесь есть все необходимое: инфраструктура и чистый горный воздух, который эффективно влияет на организм и позволяет давать адекватные нагрузки. В обязательную программу подготовки входило изучение боев соперника. У каждого боксера свой собственный стиль ведения боя — в этом главное отличие в подготовках. Все, как в шахматах: кто правильнее выберет стратегию и тактику ведения боя — тот выйдет победителем. Программа подготовки состояла из таких пунктов: кросс, бассейн, тренировка, спарринги. - Вы часто говорите СМИ, что опасаетесь травм. До боя уже осталось совсем мало времени, со здоровьем все в порядке? - Все в порядке — мой тренер доволен результатами подготовки, вердикт врачей положительный. - Ваш прогноз на тактику ведения боя нигерийца и на исход всего поединка? Какой стиль игры выберете лично вы? - Судя по громким заявлениям Сэмюэля Питера, от него можно ожидать всего. Но, как правило, чем больше шума, тем меньше дела. Посмотрим, как он проявит себя в ринге. Со своей стороны я не допускаю пессимистичных мыслей по поводу предстоящих поединков. Вера в победу — главный двигатель чемпионов! Ну, а моему удару в ринге мало кто может противостоять. - Если вы проиграете, это станет для вас трагедией? - Я не допускаю таких мыслей или сомнений. И никому не советую, ведь мысли материализуются. - Ваши планы на будущее после победы и без нее? - Существует лимит времени в карьере профессиональных спортсменов. И логично, что параллельно боксерской практике мы с братом развиваем направления этого спорта в плане организации спортивных мероприятий развития и менеджмента боксеров. У компании K2 East Promotions много целей и задач по развитию профессионального бокса в нашей стране, которые мы планируем воплотить в жизнь. - Тяжело спустя три года снова возвращаться в большой спорт? И что вас на это подтолкнуло? - За время своего отсутствия на ринге я продолжал заниматься и поддерживать базовую форму. Обязательная утренняя тренировка, бассейн — это тот распорядок дня, которого я придерживаюсь уже не первый год. А выйти снова в ринг мотивирует желание достичь нашей совместной с братом мечты — объединить все чемпионские пояса под именем Кличко, чего не делал никто в истории бокса. Владимир недавно одержал победу над Тони Томпсоном, теперь моя очередь. - Кто или что может заставить вас снова уйти из бокса? - Буду ли я продолжать карьеру профессионального боксера или нет, зависит только от меня, от моих возможностей и целей, которые я перед собой ставлю. - Вы знаете, что многие не верят в вашу победу? Как к этому относитесь? - Есть мои близкие, есть моя команда, есть мои поклонники — они в меня верят! И есть профессиональная оценка моего тренера. Этого для уверенности в победе достаточно. - Виталий, если вы выиграете бой против Питера, означает ли это, что вы оставите политику и полностью посвятите себя спорту? - В спорте невозможно делать убедительные прогнозы или строить 100%-ные планы, ведь никогда не знаешь, как могут повернуться события. В любом случае я реализую свой опыт и свои связи в пользу развития украинского спорта. - Вы не выступали еще на новой арене O2 World, но должны были ее видеть. Расскажите о ней. - Арена должна соответствовать международным стандартам как в плане технического обеспечения, так и с точки зрения спортивных характеристик. Необходимо соблюдать все условия техники безопасности, и учитывать способность зала вместить достаточное количество гостей. Также берутся во внимание и требования к условиям телевизионных трансляций. Поэтому и была выбрана арена О2 World в Берлине. Букмекерская контора «Фаворит» в своих прогнозах отдала предпочтение Виталию Кличко. На его победу стоит коэффициент 1,35 (по очкам — 3,50, досрочно — 2,25), победу Питера оценили в 3,10 (по очкам — 5,50, досрочно — 4,20), ничья — 22,00.