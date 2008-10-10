Робиньо: Бразилия может проиграть кому угодно

Видимо, футболист «Манчестер Сити» никак не может выкинуть из головы июньское поражение подопечных Дунги от венесуэльцев, у которых Бразилия выиграла все 17 предыдущих матчей. С тех пор пятикратные чемпионы мира победили лишь в одной встрече из четырех - пала сборная Китая, 3:0. В трех других матчах переживающие не лучшие времена бразильцы не забили ни одного мяча (в турнирной таблице пентакампеноы пока третьи, Венесуэла восьмая - ред.), отмечает «Спорт.com.ua». «Люди относятся к сборной Венесуэлы без должного уважения, поскольку в этой стране нет футбольных традиций. Но сейчас Бразилия может проиграть кому угодно, - отмечает Робиньо. - Мы должны быть скромнее и уважительнее. Каждый новый матч - это отдельная история, к которой необходимо готовиться». «В той игре у нас ничего не получалось, в результате чего мы потеряли уверенность в себе. Ведь Бразилия никогда не уступала Венесуэле, - вспоминает Майкон. - Но то был товарищеский матч. Впереди встреча отборочного турнира. Соперник наверняка пойдет в атаку, поскольку он знает себе цену и получит дополнительный импульс от трибун. Однако, надеюсь, эта игра нам удастся».