Паррейра верит в чемпионов

По мнению большинства специалистов, на ЧМ-2006 сборная Бразилии ехала как один из главных фаворитов. Казалось, Роналдиньо, Кака и Роналдо со товарищи разорвут соперников и в шестой раз станут чемпионами мира. Но не тут-то было. Не показав своей лучшей игры, подопечные Карлоса Алберто Паррейры уступили в четвертьфинале французам. После этого игра бразильцев потускнела еще больше. Хотя в прошлом году они в восьмой раз завоевали Кубок Америки, качество их футбола оставило много вопросов. А сейчас пентакампеоны весьма неудачно выступают в отборочном цикле чемпионата мира. «Достойное сопротивление» Однако Паррейра далек от мысли, что бразильский футбол в кризисе. Наставник, который привел национальную команду к победе на ЧМ-1994, а через девять лет возглавил ее во второй раз, уверен, что в 2010 году подопечные Дунги на равных будут биться с ведущими сборными Европы. «Фаворитами мундиаля будут сборные Испании, Италии, Германии, Франции и Англии, которой руководит Фабио Капелло, - сказал Паррейра, который в этом году покинул пост главного тренера сборной ЮАР. - В Южной Америке сильнейшими являются Бразилия и Аргентина. И они будут способны оказать достойное сопротивление европейским грандам». Дорогу молодым! Слабую игру бразильцев в последнее время можно отчасти объяснить уходом Кафу, Ривалдо, Роналдо, Роберто Карлоса и других ветеранов, которые в силу травм или возраста завершили международную карьеру. Вакантные места должны достаться молодым талантливым футболистам, которые, по мнению Паррейры, регулярно появляются в Бразилии. «У молодежи есть потенциал и способности, - подчеркнул 65-летний специалист в интервью uefa.com. - Она должна прогрессировать. Даже Кака, Роналдо или Роналдиньо потребовалось четыре или пять лет, чтобы выйти на свой лучший уровень. На чемпионате мира 1994 года Роналдо начинал играть у меня в возрасте 17 лет. Но только в 2002-м он стал полноценным чемпионом мира на правах основного футболиста команды». Форма Роналдиньо В числе способных футболистов Паррейра выделяет нападающего «Милана» Пато и бывшего форварда «Лиона» Нилмара, который сейчас выступает в «Интернасьонале». «Пато только исполнилось 18 лет, - продолжил наставник. - Он очень талантлив, но ему надо подрасти и накопить опыт. То же самое касается и Нилмара. У нас хорошее молодое поколение, но ему нужно время. Сейчас в нашей сборной переходный период. Мы потеряли важных игроков. Еще одна ключевая фигура - это Роналдиньо, но и он сейчас не в лучшей форме. Как только он и Кака выйдут на прежний уровень, наша сборная значительно прибавит». Лидер футбола Как бы то ни было, Бразилия остается мировым лидером по экспорту футболистов в Европу. Большое количество бразильских игроков в Лиге чемпионов УЕФА доказывает, что таланты на пляжах Копакабаны не иссякли. «В Италии любят игроков созидательного плана, «фантазиста», поэтому там по-прежнему в цене бразильская креативность, - объясняет Паррейра. - А в Португалии выступает 300 бразильцев». Прославленный тренер уверен, что массовый отъезд футболистов не вредит Бразилии, если только те не покидают отчий дом в совсем нежном возрасте. «Уезжая в Европу в возрасте 19 или 20 лет, они, на мой взгляд, растут профессионально, если получили основные навыки в Бразилии. Они привыкают жить в чужой среде, соблюдать дисциплину, работать в команде, учатся играть в другой футбол. Если же они покидают страну в более раннем возрасте, то это уже плохо, поскольку они не перенимают бразильский стиль игры». Бразильский стиль игры «Бразильский стиль» очень важен по словам Паррейры, который считает, что уровень внутренних чемпионатов в странах Южной Америки остается высоким несмотря на регулярный отъезд футболистов в Европу. «Чемпионаты не похожи один на другой, - сказал он. - В Южной Америке футбол медленнее из-за жары, и футболисты делают больше касаний. Но в Бразилии свой собственный стиль игры. Пусть матчи не проходят на сверхвысоких скоростях, зато качество игры превосходное. Каждое воскресенье мы видим чудесные, удивительно красивые голы и такие индивидуальные способности игроков, которые редко встретишь за пределами Бразилии».