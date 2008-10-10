Чорлука: Украина будет атаковать

Хорватский защитник «Тоттенхэма» Ведран Чорлука считает сборную Украины очень атакующей командой, стихия которой – нападение, передает «Спорт.com.ua». «В нашей игре их законным правом будут атаки большими силами, - сказал Чорлука в интервью sportal.vecernji.hr, - У них есть отличные игроки, Шевченко и Воронин, да и кроме них есть хорошие футболисты, которые здорово работают на атаку. Украина будет атаковать, а наша задача – вскрыть их недостатки и использовать их, правильно контратакуя. У нас качественная команда, мы укомплектованы во всех линиях, а то, что не будет двух опытных защитников, мы сможем компенсировать. Нужно действовать компактно. Заменить Роберта Ковача, конечно, нелегко, но Ивица Крижанац обладает всеми нужными игровыми качествами. Он легко впишется в нашу линию обороны».