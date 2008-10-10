Мессина: Все хотят нас победить

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Этторе Мессина поделился своим мнением о предстоящем сезоне. «Сезон будет очень трудным и напряженным. Уровень игроков, приезжающих в Россию, повышается из года в год. Трудно будет всем, но ЦСКА – особенно, – заявил Мессина «Спорт-Экспрессу». – Все хотят нас победить. Иногда кажется, что в стране появился отдельный вид спорта: обыграть ЦСКА. Каждый год мы стараемся создать хорошую команду, но набрать лучшие кондиции и раскрыть свой потенциал удается только после нового года. Четыре первых месяца в сезоне ЦСКА находится в подвешенном состоянии, и со всех сторон звучат дискуссии - выкрутятся или нет. А потом наступает хеппи-энд: ЦСКА выкручивается. На данный момент я доволен предсезонной работой и знаю, что у моей команды очень хорошие возможности. Но я не могу сказать, выйдем ли мы на тот уровень, который позволит стабильно, монолитно выступать на протяжении, скажем, трех лет. В межсезонье распались связки, нарабатывавшиеся в течение 4 - 5 лет. Папалукас - Холден. Или Холден - Андерсен. Такие вещи не проходят бесследно».