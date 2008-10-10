Сафин поборется с Давыденко за выход в полуфинал Кубка Кремля

Марат Сафин вышел в 1/4 финала проходящего в Москве теннисного турнира Кубок Кремля. В матче второго круга россиянин взял верх над французом Жюльеном Беннето со счетом 6:4, 0:6, 6:2. За выход в полуфинал Сафин поборется со своим соотечественником Николаем Давыденко, посеянным на Кубке Кремля под первым номером, сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, в мужском одиночном разряде Кубка Кремля определились три пары 1/4 финала. Давыденко сыграет с Сафиным, немец Михаил Зверев - с сербом Виктором Троицки, а россиянин Игорь Куницын - с французом Жереми Шарди. Француз Фабрис Санторо встретится с победителем матча Дуди Села (Израиль) - Поль-Анри Матье (Франция). В женской части турнира 9 октября в 1/4 финала вышли две россиянки - Надежда Петрова и Вера Звонарева. За выход в полуфинал Петрова поборется с Еленой Дементьевой, а Звонарева - с Доминикой Цибулковой из Словакии. Еще одну пару 1/4 финала составили Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Две последние участницы этой стадии турнира определятся по итогам матчей Екатерина Макарова (Россия) - Флавия Пеннетта (Италия) и Елена Янкович (Сербия) - Вера Душевина (Россия).