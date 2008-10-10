Погребняк еще не готов к игре, считает Хиддинк

Сегодня сборная России прибыла в Германию и провела свою первую тренировку в Дортмунде перед матчем с немецкой командой. Занятия прошли на запасном поле стадиона, где в субботу состоится матч против немцев. Вот что сказал по окончании тренировки главный тренер нашей команды Гус Хиддинк. "Насчет Погребняка я еще буду много думать. Да, он набирает форму. Но я все же не стал бы говорить, что он готов на все 100%. Однако впереди еще два дня. Надеюсь, все будет позитивно", - отметил наставник российской сборной.