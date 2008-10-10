Пиларж покидает «Магнитку»

Чешский защитник магнитогорского "Металлурга" Карел Пиларж покидает команду. После матча в Новокузнецке (4:2) игроку обороны, ранее выступавшему в НХЛ за "Атланту", было объявлено о том, что контракт с ним будет расторгнут, сообщает корреспондент Sportbox.ru Александр Леонидов. В стане "Металлурга" игрок провел всего полтора месяца. За это время он сыграл 14 матчей в КХЛ, отметившись 3 голевыми передачами. Причиной разрыва стала кадровая политика клуба, планирующего несколько новых приобретений. На очередной календарный матч в Хабаровск, запланированный на 11 октября, команда Валерия Белоусова отправилась уже без Пиларжа.