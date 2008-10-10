Президент «Вильярреала» поддерживает «Валенсию»

Фернандо Роигу хотелось бы, чтобы "Валенсия" держала ритм до конца чемпионата, и обе команды региона получили бы право представлять Испанию в Лиге чемпионов. Президент "Вильярреала" сделал это заявление во время вручения золотых медалей, которые устроило местное валенсийское правительство, воздавая тем самым признательность людям региона, постаравшимся на благо всей страны во время чемпионата Европы. Среди подводников таковых трое – Жоан Капдевила, Маркос Сенна и Сантьяго Касорла. Главный подводник придал особое значение отличному для региона моменту, когда обе команды, представляющие провинцию "Валенсия" в высшей лиге испанского футбола, находятся на вершине: - Хотелось бы, чтоб такое положение дел продержалось до конца чемпионата, а на следующий год и "Вильярреал", и "Валенсия" участвовали бы в Лиге чемпионов. Было бы просто замечательно, если бы наш регион в Лиге чемпионов представляло сразу два клуба, - заявил Роиг. Также президент прокомментировал выступления своей команды в нынешнем розыгрыше еврокубка. - Сейчас мы занимаем первое место в нашей группе, деля его с "Манчестер Юнайтед". Весь секрет нашего успеха заключается в усердной работе, подогреваемой мечтой. Тогда всё получается очень хорошо. Относительно недавних заявлений Робера Пиреса, что Вильярреалу по силам выиграть Лигу чемпионов, Роиг был более осторожен, заявив, что всё должно идти своим чередом, тогда успехи никуда не денутся: «Мы должны не терять здравого смысла и думать лишь о предстоящем матче».