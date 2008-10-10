Райкконен: Мы побеждаем и проигрываем вместе

Пилот "Феррари" Кими Райкконен заявил, что он по-прежнему настроен успешно сезон, несмотря на то, что этот год получился для него крайне сложным. Финский гонщик отстает от лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона из "Макларена" на 27 очков за три гонки до завершения чемпионата. "Начало сезона сложилось для меня хорошо, однако в дальнейшем череда ошибок не позволила мне бороться за титул в этом году, - приводит слова Райкконена «Спорт Экспресс». - Я должен был выиграть гораздо больше гонок, но по разным причинам этого не происходило. И я, и команда допускали ошибки, и теперь мы должны извлечь из них урок. Но все это не отразилось на моей манере вождения и на моем желании побеждать. Я - действующий чемпион мира и хочу продолжать выигрывать". "Уверен в своей команде, как и "Феррари" уверена в своих пилотах. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Надеюсь, что наши болиды будут полностью готовы к последним гонкам сезона, и тогда мы сможем бороться за высшие места на каждом из оставшихся этапов "Гран-при", - подытожил Райкконен.