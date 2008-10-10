Вулич покинул Владивосток

"Луч-Энергия" и тренерский штаб команды по взаимному согласию прекратили сотрудничество. Контракты с главным тренером Зораном Вуличем и его ассистентом Младеном Пралией расторгнуты. Сегодня были улажены последние формальности. Руководство клуба и хорватские специалисты расстались без взаимных претензий, пожав друг другу руки и пожелав удачи. На официальном клубном сайте руководство дальневосточников поблагодарило Вулича и Пралию за плодотворную работу в непростых условиях и выразило сожаление о том, что из-за сложной турнирной ситуации сотрудничество невозможно довести до логического завершения. Напомним, что Вулич возглавил "Луч" в межсезонье. Под руководством хорватского специалиста команда провела в премьер-лиге 24 матча, в которых одержала три победы, потерпела 11 поражений и 10 матчей завершила вничью. В последней встрече чемпионата владивостокцы в гостях потерпели разгромное поражение от "Зенита" - 1:8. На данный момент "Луч" занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в двух очках от зоны вылета. Новым главный тренером команды, по всей видимости, станет Семен Альтман, который сегодня был представлен игрокам команды. После рассмотрения нескольких кандидатур правление остановило выбор на украинском специалисте. По мнению руководства приморцев, Альтман является специалистом с большим опытом, способным решать поставленные задачи в сложной ситуации. Отметим, что ранее Альтман работал с национальной сборной Украины, олимпийской сборной Кореи, а также с одесским "Черноморецем", московским "Динамо", "Зимбру" и донецким "Металлургом".