Семин: На сегодняшний день Россия сильнее Германии

Наставник киевского "Динамо" Юрий Семин в интервью радио "Маяк" заявил, что сборная России на данный момент сильнее команды Германии. По мнению бывшего наставника российской национальной команды, подопечные Хиддинка являются фаворитами субботнего матча в Дортмунде. - На сегодняшний день у России великолепные шансы победить Германию, - сказал Семин. - У немцев один козырь - родной стадион и поддержка болельщиков, которая будет похожа на ту, что российские фанаты оказали сборной во время прошлогоднего матча с Англией. А по игре, мне кажется, мы сегодня сильнее, чем Германия. - Как думаете,"Рубину" по силам стать чемпионом России? - "Рубин", действительно, играет стабильно. Главное, он набирает очки. Это хороший показатель в плане перспектив на чемпионство. "Зенит", "Спартак" и ЦСКА упустили казанцев на старте, поэтому мне кажется, что команда Курбана Бердыева будет чемпионом. Остальные будут вести борьбу за второе и третье места, которые позволят принять участие в Лиге чемпионов. - С чем связан неудачный дебют "Зенита" в Лиге чемпионов? - Нельзя говорить, что "Зенит" - новичок. Эта команда имеет большой опыт международных матчей, при этом питерцы много побеждали, а их игроки регулярно выступают за сборные. В какой-то мере удача отвернулась от питерцев. Но я еще раз повторяю, они играют в хороший футбол.