Гришко: Надеялись на последние минуты

Еще раз вспомнить перипетии последнего матча нашей команды в чемпионате Украины, в котором "Черноморец" уступил донецкому "Шахтеру", согласился левый защитник "моряков" Дмитрий ГРИШКО. - Дмитрий, ваши впечатления от последней игры? - Какие впечатления… могли вничью сыграть, могли и выиграть даже, а в последние минуты пропустили два гола. Пошли вперед, что было делать? 0:1 или 0:3 – и то, и то поражение. Нужно было отыгрываться. - "Шахтер" неудачно играет в чемпионате, чувствовалась их особенная мотивация на этот матч? - Не знаю, если сравнить встречи с "Шахтером" и "Динамо", то с киевлянами было намного сложнее. "Шахтер" позволял играть, "горняки" сами играли, и нам давали. Конечно, с ними тоже было тяжело, "Шахтер" - хорошая команда, которая ведет игру, всегда больше владеет мячом. Что касается мотивации, то они были заряжены, разумеется, бились до последней минуты. - Прокомментируйте эпизод с пенальти в наши ворота? - Там на самом деле в большей степени "заслуга" Гладкого. Моей инициативы не было, я просто не дотягивался до мяча и бросился под удар, а он не смог пробить и зацепился о мою ногу. Я просто лежал и все. - После перерыва удалось прибавить в созидании, были моменты у ворот "Шахтера". За счет чего удалось оживить игру во втором тайме? - Может, уже раскрепостились, терять было нечего, все понимали, что нужно идти вперед. И, наверное, из-за этого стали возникать моменты, у нас были хорошие шансы, которые могли использовать Белецкий и Косырин. Нужно было забивать. - Когда так отчаянно атаковали в конце, держали в уме то, что "Шахтер" любит пропускать голы на последних минутах? - Конечно, надеялись на это. Вообще, с нашей стороны было давление, а любая команда может пропустить на последних минутах, если противник правильно атакует и очень хочет забить. - Насколько обидно было пропустить сразу два мяча в компенсированное время? - Очень досадно, ведь игра забывается, а результат остается. Но все должны понимать, что мы не просто так глупо пошли вперед, а очень хотели отыграться. В итоге, пропустили еще два гола. - Дмитрий, как вам играется на новой для вас позиции на левом фланге обороны? - Амплуа новое, но функции, в принципе, одни и те же, вот только приходится больше работать под левую ногу, а игра ею у меня еще не очень поставлена. А так все просто – не дать сыграть своему игроку, отобрал и отдал. Защитники должны отработать "на ноль". С такой установкой мы и выходим.