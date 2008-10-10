Михелу в Запорожье понравилось

10 октября 2008, 10:46

Согласно регламенту проведения соревнований каждый клуб украинской Премьер-лиги один раз за круг имеет право пригласить на свой матч зарубежного арбитра. Запорожский "Металлург" осенью решил воспользоваться этим правом во встрече с харьковским "Металлистом" - поединок обслуживала словацкая судейская бригада во главе с одним из самых авторитетных рефери мира, по праву входящим в топ-группу арбитров ФИФА 40-летним Любошем МИХЕЛОМ, который любезно согласился пообщаться спустя некоторое время после окончания матча, передает Террикон. К слову, этот судья наряду с поединками чемпионатов Словакии и Украины (кроме встречи в Запорожье, Михел в 2006 году обслуживал "золотой матч" "Шахтер" - "Динамо" (2:1)), имеет в послужном списке игры национальных первенств Венгрии, Польши, Румынии, Ливана, Катара, Болгарии, России. Кроме того, словак работал на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх, судил финалы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, Кубка Первого канала... - Любош, наверное, для арбитра вашего уровня матч "Металлург" З - "Металлист" особой сложности не представлял? - Вы ошибаетесь. Для судьи, а тем более входящего в топ-группу, любой поединок всегда будет непростым. Ведь рефери обязан поддерживать свою репутацию судейством высокого класса. В Запорожье, считаю, нам это удалось. - Вы с ассистентами даже не воспользовались модным нынче судейским атрибутом - миниатюрным переговорным устройством... - О, в багаже этот комплект занимает много места! А если серьезно, то он обязателен только в Лиге чемпионов. Да к тому же я, несмотря на свои 40 лет, принадлежу к судьям, так сказать, старой формации и привык работать без наушника и микрофона. У помощников ведь еще есть флажки и бипер для связи со мной. - Наблюдая за работой судейской бригады, я обратил внимание, что даже в сложных, на первый взгляд, ситуациях вы сохраняли просто-таки олимпийское спокойствие, действуя уверенно и четко. У вас на самом деле не было сомнений ни в одном из эпизодов? - В каждом матче бывают сложные для оценки моменты, но ведь арбитр сразу должен принять решение. Ошибки бывают, однако в этой игре, думаю, все было нормально, хотя видеозапись, конечно, обязательно посмотрю. В этом поединке, мне кажется, все было по принципам Fair Play, я показал всего три карточки! - Команды весьма тщательно готовятся к матчам. А как это делают арбитры? - Стараюсь накануне международных поединков собрать свежую информацию о соперниках, отдельных футболистах, тактике игры. Судьям ведь тоже нужно держать марку! Вот и к матчу в Запорожье посмотрел в Интернете информацию о городе, клубах. - Вы уже бывали в Украине. Какое впечатление осталось у вас от нынешнего приезда? - Да, я бывал в Донецке, Киеве, Кривом Роге. Мне очень понравилось и в Запорожье. Накануне на главной площади отмечали День города - отличный праздник, нам понравилось, хоть и не сразу удалось уснуть (бригада арбитров жила в отеле "Запорожье" на главной городской площади. - Прим. авт.). На стадионе же была потрясающая футбольная атмосфера! Трибуны болели очень хорошо - как на матчах еврокубков. Футболистам и нам было очень приятно в такой атмосфере. Чем больше будет таких уютных арен, которые, надеюсь, в Украине еще будут построены, тем быстрее будет развиваться футбол, и это очень хорошо. Посмотрите - раньше в Европе знали только "Динамо" и "Шахтер", а сегодня к ним потихоньку подтягиваются "Металлист", "Днепр" и другие клубы. - Интересно было бы узнать, что вы думаете об украинских арбитрах... - Я очень высокого мнения об Олеге Орехове, хотя, на мой взгляд, у него было бы больше перспектив, начни он выходить на международный уровень на 3-5 лет раньше. Впрочем, думаю, все еще впереди. Сегодня у судей есть возможность выучить английский, хорошо зарекомендовать себя на внутренней арене и выйти на международную. Ранее это было проблематично прежде всего из-за слабого знания языка. Арбитр должен быть развит в комплексе: тут важны и физическое развитие, и эрудиция, и знание иностранных языков. Я очень уважаю украинских судей, у них есть опыт и, думаю, хорошее будущее. - Какой матч в вашей судейской карьере был самым сложным? - Для арбитра самый сложный матч - следующий. Его тоже нужно провести на высоком уровне, подтвердить свою репутацию. У меня следующий поединок 15 октября, Бельгия - Испания. К этой и каждой последующей игре нужно подходить ответственно. По-другому нельзя...

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