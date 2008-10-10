Шевчук: Игру Дарио знаю, как и он мою

Впервые в текущем отборе к чемпионату мира 2010 года национальной сборной Украины предстоит действительно серьезное испытание. К нам в гости приедут авторитетные и амбициозные хорваты. Одной из основных интриг данного противостояния будет дуэль "шахматного" Дарио Срны, который на клубном уровне защищает цвета "Шахтера", со своими одноклубниками, передает Террикон. "Болельщик" предположил, что в связи с отсутствием в "сине-желтой" заявке Андрея Несмачного чуть ли не единственным кандидатом на место левого защитника является "горняк" Вячеслав Шевчук. Именно ему и предстоит повести очную борьбу со Срной, который, напомним, в сборной Хорватии закрывает правую бровку. О будущем матче и пошел разговор с Вячеславом. – Слава, после того как "Шахтер" в 10-м туре после шести игр без побед наконец-то выиграл, видать, настроение неплохое. – Действительно, моральный дух поднялся. Однако национальная сборная – это не клуб, и пребывание в расположении команды Алексея Михайличенко требует полного абстрагирования от "Шахтера". – Постоянно об этом все говорят. А вообще сложно забыть о клубных проблемах и сосредоточиться на сборной? – Признаться, непросто, ведь почти все время приходится проводить в донецкой команде. Это нормально, ведь клубные дела – тоже очень важны. Но сама позитивная атмосфера в расположении "националки" помогает сосредоточиться исключительно на решении задач сборной, в которой игроки отстаивают честь не конкретно взятого клуба, будь то "Динамо", "Шахтер" или "Днепр", а всей страны. – Пока в копилке Украины 100-процентный результат, но матчи вы проводили с не самыми сильными оппонентами. Теперь же предстоит настоящее испытание… – Да, спорить не буду. Сборная Хорватии действительно потенциально более сильна, чем Беларусь и Казахстан, но не стоит недооценивать наших предыдущих соперников. Думаю, не ошибусь, если скажу, что казахи и, главное, белорусы еще попьют крови у фаворитов. Это далеко не простые соперники. – Нельзя не спросить о Дарио Срне. Обсуждали очную встречу? – Конечно, перекидывались шутками, каждый говорил о своей победе. Дарио – хорват, и он отдаст всего себя за родную страну, мы, понятное дело, то же сделаем и ради своей родины. Посмотрим, чье будет сверху… – Ввиду отсутствия в сборной Андрея Несмачного, скорее всего, именно ты будешь в основе… – Не спешил бы с такими выводами. В команде Михайличенко имеются игроки, способные закрыть левый фланг обороны. – И все же пока теоретически готов к противостоянию со Срной на бровке? – А может ли быть иначе? Да, готов. Игру Дарио я знаю, как и он мою, но забегать наперед не хочу – все точки над "i" расставит матч. – Не будет ли какой-то прохлады в твоих действиях? Все-таки непросто партнеру по команде, если придется, въехать по ногам… – Нет, ни о какой расслабленности и речи быть не может. На футбольном поле никто из хорватов в друзьях у меня ходить не будет.