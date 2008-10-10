Чемпионат Испании. АСВ. Результаты матчей

Реал – Гранада – 81:80 (14:24, 28:23, 16:12, 23:21) РЕАЛ: Рейес (22 + 13 подборов), Хосли (17), Юль (13). ГРАНАДА: Х.Гутьеррес (22 + 6 подборов), Джанелла (13), Борхарот (12 + 8 подборов). Таугрес – Манреса – 80:67 (17:15, 22:9, 17:16, 24:27) ТАУГРЕС: Ракочевич (19), Телетович (14), Барач (11 + 10 подборов), Микель (10 + 7 подборов), МакДональд (10 + 6 подборов). МАНРЕСА: Г.Рубио (19 + 7 подборов), Санчес (17). Кахасол – Уникаха – 60:91 (12:15, 16:25, 17:25, 15:26) КАХАСОЛ: Картер (19), Печиле (12), Игнерски (7 + 11 подборов). УНИКАХА: Келати (17), Кабесас (12), Габриэль (12), Гомис (11), Хаислип (11 + 6 подборов). Положение команд: Барселона – 2-0, Бильбао – 2-0, Таугрес – 2-0, Памеса – 2-0, Фуэнлабрада – 1-1, Сарагоса – 1-1, Ховентуд – 1-1, Манреса – 1-1, Реал – 1-1, Гранада – 1-1, Уникаха – 1-1, Менорка – 0-2, Мурсия – 0-2, Эстудиантес – 0-2, Кахасол – 0-2, Бруэса – 0-1, Гран-Канария – 0-1.